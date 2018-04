SPFC supera R$ 44 milhões em investimentos, Everton é contratação mais cara

Everton é a contratação mais cara do São Paulo na temporada 2018. Os R$ 15 milhões pagos por 100% dos direitos do jogador ex-Flamengo o tornam o número 1 na lista de investimentos do clube.

No total o Tricolor gastou aproximadamente R$ 44,6 milhões para adquirir direitos econômicos de sete atletas – outros quatro se transferiram livres ou por empréstimo.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Em contrapartida, o São Paulo orçou para 2018 arrecadar cerca de R$ 90 milhões em vendas de atletas. Está claro nos bastidores do Tricolor que será necessário vender mais jogadores. Até agora, o clube negociou apenas Lucas Pratto e Buffarini.

O Tricolor gastou mais do que Corinthians, Palmeiras e Santos para adquir direitos econômicos de jogadores. Sem incluir o dinheiro das luvas.

Globo Esporte