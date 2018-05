Site vaza imagens de suposto terceiro uniforme do Inter para 2018

O Inter sequer lançou seu segundo uniforme, tradicionalmente na cor branca, para a sequência da temporada, mas as imagens de uma suposta terceira camisa em dois tons de cinza para 2018 já circulam na internet. O site Footy Headlines divulgou nesta quarta-feira as fotos do possível modelo que será lançado pelo Colorado.

A camiseta segue, aliás, o design do uniforme titular lançado em abril deste ano, com duas tonalidades de vermelho – mais claro no corpo e mais escuro nas mangas. A camisa grafite também apresenta as cores do Rio Grande do Sul em um detalhe na gola.

O clube, de fato, pretende lançar um terceiro uniforme em tonalidades diferentes das habituais – vermelho e branco. Não há, porém, previsão de lançamento, tampouco confirmação sobre a autenticidade da peça. Em uma postagem anterior, o site Footy Headlines também antecipou imagens do suposto uniforme branco, na lógica "inversa" da camisa número 1.

Imagens do suposto uniforme cinza do Inter vazam na internet (Foto: Footyheadlines.com/Reprodução)

Globo Esporte