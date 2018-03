A contratação de Emerson Sheik pelo Corinthians em janeiro levantou suspeitas de que o atacante estava chegando só por um sinal de gratidão do clube e que passaria os seis meses de contrato entre o departamento médico e alguns minutos em campo.

Em dois meses, porém, o veterano de 39 anos já mudou sua imagem perante torcedores e parte da mídia. Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Deportivo Lara, da Venezuela, em Itaquera, será titular pelo segundo jogo consecutivo. Ao todo, fez sete jogos (seis saindo do banco) e um gol.

O próprio Sheik tinha dado o recado em 19 de janeiro, ao receber a camisa do Corinthians durante sua apresentação:

– "O Emerson está indo para o Corinthians para se aposentar". Isso é lenda.

Emerson Sheik será titular no Corinthians nesta quarta-feira (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians)

Trabalhado pelos departamentos físico e nutricional do Corinthians antes de entrar em campo, Sheik foi vendo sua importância crescer aos poucos dentro da equipe. Diante do Millonarios, na Colômbia, na estreia do time na Libertadores, jogou 20 minutos e mostrou a disposição de 2012, quando foi protagonista na conquista do título continental pelo Timão.

– Gosto da Libertadores e de jogos difíceis. Não só de Libertadores, mas também no regional e no nacional. Eu gosto desses jogos – destacou o atacante, em Bogotá, após receber elogios de Carille.

Escalado em todos os jogos até aqui aberto pelos lados, Sheik terá função diferente contra o time venezuelano. Como Jadson sentiu dores musculares e foi vetado da partida, Carille apostou em sua entrada no miolo da segunda linha de quatro do esquema 4-2-4, ao lado de Rodriguinho.

Sem um centroavante de ofício escalado, a aposta de Fábio Carille pode ser na infiltração do jogador pelo meio da defesa. Apesar da idade avançada, o atacante ainda tem mostrado boas arrancadas, característica que o identificava em sua primeira passagem pelo Corinthians.

– Está procurando se movimentar, carregar a bola, imprimir velocidade para cima dos zagueiros. O grande ponto do Emerson é encarar zagueiros. Tem melhorado, treinado bastante, estamos satisfeitos com ele, mas sabemos que pode ser mais, ele busca isso – destacou Carille.

Globo Esporte