Sergio Ramos pode ser punido e perder semifinais do Real Madrid

Suspenso da partida de quarta-feira (11) contra a Juventus, Sergio Ramos pode ter seu gancho ampliado após ficar no banco de reservas do Real Madrid e pode até mesmo perder os dois jogos das semifinais da Liga dos Campeões.

No entanto, segundo reportagem do jornal espanhol Marca, a equipe merengue não acredita na possibilidade.

Foto: Divulgação/UEFA

Por estar suspenso da partida, Ramos não poderia estar no túnel dos vestiários do Real Madrid -na reta final da partida, o defensor foi visto apoiando seus companheiros no local.

No entanto, na interpretação do Real Madrid, Ramos não cometeu nenhuma regularidade por não ter entrado no campo de jogo. O defensor teria ficado sempre nas escadas do vestiário, sem colocar os pés no gramado.

A Uefa não se pronunciou sobre o caso. A entidade tem até a noite desta quinta-feira (12) para receber o relatório do delegado da partida. Caso seja necessário, o Real Madrid tem até seis dias para apresentar sua defesa.

Folhapress