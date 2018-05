Seleção vê Neymar melhor que o esperado

Os responsáveis pelos testes físicos e clínicos da seleção brasileira afirmaram nesta quarta-feira que a evolução de Neymar está acima do esperado, mas não deram uma estimativa de quanto tempo será a sua participação nos amistosos dos dias 3 e 10 de junho, contra Croácia, em Liverpool, e Áustria, em Viena. O atacante foi o principal assunto da entrevista coletiva com o preparador físico Fábio Mahseredjian, o médico Rodrigo Lasmar e o fisiologista Luiz Antônio Crescente.

– Neymar vem evoluindo muito bem. É difícil falar em percentual, sempre queremos evoluir mais. Não sabemos aonde um atleta de excelência pode chegar, mas posso afirmar que a evolução dele está acima do esperado por nós – afirmou Mahseredjian.

Neymar não joga desde 25 de fevereiro, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele foi operado no dia 3 de março.

O plano da comissão técnica é colocar Neymar nas melhores condições possíveis para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, dia 17 de junho, contra a Suíça. Por isso, suas atuações nos amistosos serão bem avaliadas, e até mesmo a primeira fase do torneio servirá como um complemento de sua recuperação para o mata-mata, quando, em tese, os jogos se tornarão mais difíceis.

– Nós nos apresentamos praticamente um mês antes da estreia, e até o fim da primeira fase teremos mais de um mês. Acredito que com os treinamentos com o grupo, monitorado como ele está, com acompanhamento diário, estará muito bem amparado. A semana em Londres, quando ele treinar com todo o grupo, com trabalhos de enfrentamento, campo reduzido, será importante. Vamos tentar acelerar esse processo de readaptação para ele ganhar ritmo de jogo – completou o preparador físico.

Na tarde de terça-feira, Neymar foi a campo na Granja Comary. Mostrou segurança no pé operado, fazendo trabalho sem maiores restrições durante uma hora aproximadamente.

A seleção brasileira trabalha em período integral nesta quarta-feira. Às 16h os jogadores voltam a treinar em um dos campos da Granja Comary, em atividade aberta para a imprensa. Pela manhã, o treinamento foi fechado.

Veja outros tópicos da entrevista coletiva:

Lesão de Douglas Costa (Rodrigo Lasmar responde)

Sabíamos que teríamos duas situações excepcionais: Neymar e Fagner. Mas tivemos uma surpresa, que foi o Douglas Costa. Ele se queixou de uma dor na região posterior da coxa no último jogo da Juventus.

Já sabíamos dessa situação, foi feito exame de imagem que constatou pequena lesão muscular. Dentro disso, também não esperem ter o Douglas Costa nos próximos dias. Está a cargo de recuperação no setor de fisioterapia. Dia a dia, passo a passo, sendo acompanhado, para depois ser liberado. Sua participação no primeiro amistoso ainda é uma questão a ser avaliada, principalmente com base na resposta da semana que vem.

Existe a possibilidade de corte? (Rodrigo Lasmar responde)

Todos os atletas são muito bem monitorados exatamente para que não tenha nenhum imprevisto ou para que quando tenha alguma queixa, a gente possa identificar logo e controlar. Com relação ao exame de imagem, nessa preparação trouxemos à nossa avaliação o Doutor Ronaldo Luiz, que faz todos os exames aqui na Granja.

Ao longo da semana, observamos a evolução de cada um. O Neymar já vinha em transição para treinar com o grupo, o Fagner e o Douglas Costa vêm sendo avaliados. Até o início da competição serão avaliados. Hoje não trabalhamos com essa hipótese de corte.

Situação de Fágner (Rodrigo Lasmar responde)

Ele vem evoluindo de lesão na região posterior da coxa. Dentro da expectativa, tem apresentado resposta muito positiva. Já sabíamos que ele não estaria à disposição para treinos com bola nesta semana. A evolução é diária, e ele será liberado progressivamente. Temos expectativa de que a partir da semana comece trabalhos de adaptação no campo. Dependendo da resposta, poderá ou não participar do primeiro amistoso. Não existe hoje segurança com relação a essa participação. Posso dizer que ele vem evoluindo bem.

Quais os jogadores mais desgastados? (Luiz Antônio Crescente responde)

É do conhecimento de todos que o futebol exige muita intensidade dos atletas. Montamos uma bateria de exames para quantificar o grau de desgaste muscular e metabólico. Sabemos que a maioria participou da maioria dos jogos nos últimos meses e semanas antes da apresentação. O cuidado foi verificar aqueles que, além de terem jogado mais, também quantificar os desequilíbrios, as diminuições da capacidade de usar a musculatura. Baseado nisso, não gostaria de entrar na especificidade de apresentar quais são os que apresentam maior fadiga. Óbvio que o cuidado vai ser com relação a treinamentos, alimentação, sono. O objetivo é fazer com que esses atletas que tenham apresentado grau de desgaste maior sejam melhor cuidados.

Evolução física de Coutinho (Fábio Mahseredjian)

Sou fã de todos, mas sempre brincava com Coutinho que era fã dele. Reparo que ele vem evoluindo fisicamente. Ganhou peso, massa magra, massa muscular. Isso tem sido de suma importância para ele. Tem tido cuidado, um profissional que o acompanhou por dois meses no Barcelona. O preparador físico do Liverpool me disse que às vezes ele fugia da academia, mas ele entendeu e viu a necessidade de levar um profissional ao Barcelona. Eu o vejo em evolução no aspecto físico. Creio que ele vai chegar fisicamente muito melhor do que na primeira vez que o encontrei dois anos atrás

Sobre Firmino, Marcelo e Casemiro, que se apresentarão em Londres (Fábio Mahseredjian) - Evidente que não vai dar para fazer tudo o que fizemos aqui. Mas eles vão seguir no processo de treinamento, como se não tivessem parado em nenhum momento. É como se a temporada continuasse. Vamos ter que ter, sim, cuidados para administrar a individualidade de cada um. A partir daí, com o retorno deles, da conversa com eles, saber como administrar essa carga de trabalho. É um desafio que vamos ter.

E Renato Augusto, que atua na China? (Fábio Mahseredjian responde)

Não me preocupo com o Renato, porque ele começou a temporada em janeiro. A carga de jogos dele é baixa, está evoluindo durante a temporada. Eu o conheço muito bem porque trabalhamos juntos no Corinthians, sei o quanto ele pode dar. Ele estará treinando no mais alto nível. Com um mês de treinamento junto desses atletas, não me preocupo nesse aspecto.

Uso de GPS nos jogos (Fábio Mahseredjian responde)

Nós utilizamos no dia a dia da Seleção há um bom tempo, os clubes também. A forma de interpretar vai variar. Mas o mais importante, na minha visão, é saber se esse treino foi de baixa intensidade ou de alta intensidade. Porque você acha que é de alta, mas quando observa no GPS e na frequência cardíaca, observa que não foi. Não só isso, mas também controlar o intervalo entre as ações. Dependendo dos números, peço ao Tite para dar um pouquinho mais de intervalo. Não vamos usar os coletes nos jogos, vamos usar o sistema de trackeamento (sic) que todos os estádios da Copa terão.

Globo Esporte