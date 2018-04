Seleção feminina mantém 100% de aproveitamento na Copa América

A seleção brasileira feminina entrou em campo nesta sexta-feira contra a Bolívia já classificada para a próxima fase da Copa América feminina, que está sendo disputada no Chile. O técnico Vadão aproveitou para fazer alguns testes na equipe, que não encontrou dificuldades e atropelou por 7 a 0 as bolivianas, garantindo 100% de aproveitamento na primeira fase. Érika, duas vezes, Andressinha, duas vezes, Andressa Alves, Millene e Aline fizeram os gols.

Além do Brasil, Argentina, Colômbia e Chile garantiram classificação para a próxima fase. Todos jogam contra todos em turno único, e o campeão será o time que somar mais pontos.

Jogadoras do Brasil comemoram gol sobre a Bolívia (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil deu o seu cartão de visitas logo aos três minutos do primeiro tempo, quando Érika aproveitou cobrança de escanteio e abriu o placar. Com domínio total do jogo, o time comandado por Vadão ampliou por intermédio de Andressinha. Ela arriscou de longe e correu para o abraço. Ainda no primeiro tempo, Andressa Alves cobrou falta, contou com o desvio na barreira, e fez o terceiro.

Com a enorme vantagem no placar, a Seleção deitou e rolou no segundo tempo com as bolivianas. Aos nove, Andressinha arriscou de fora da área e contou com a falha da goleira para marcar o quarto. Depois, Érika mais uma vez aproveitou um escanteio para fazer de cabeça. Também com a cabeça, Millene fez o sexto. E Aline, no fim da partida, cobrou escanteio, contou com a falha incrível da goleira, e fechou a conta.

Globo Esporte