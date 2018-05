Seleção desembarca em Londres e treina à tarde no CT do Tottenham

Depois de uma semana em Teresópolis, a seleção brasileira trocou de casa. Nesta segunda-feira, às 8h55 no horário local (4h55 no fuso de Brasília), 20 dos 23 convocados de Tite para a Copa desembarcaram em Londres, base para as próximas duas semanas de preparação antes da viagem para a Rússia. Do aeroporto de Stansted, onde chegou o voo fretado pela CBF, o grupo seguiu direto para o centro de treinamento do Tottenham. Os atletas tomaram café da manhã e realizaram exames de controle de doping com delegados da Fifa.

O grupo de jogadores só não está completo porque os três finalistas da Liga dos Campeões - Marcelo e Casemiro, campeões com o Real Madrid, e Roberto Firmino, vice com o Liverpool - só devem se apresentar na quarta-feira. Os demais atletas vão a campo nesta segunda, em atividade programada para 12h (de Brasília). O restante da semana tem previstos treinos em dois períodos, sempre com uma entrevista coletiva para na parte da tarde.

Tite durante o embarque para Londres (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A estrutura que será usada pela Seleção neste período em Londres é uma das mais modernas da Europa. Inaugurado em 2012, o CT fica na região de Enfield, cerca de 30 quilômetros ao norte do centro da cidade. Foi construído em uma área de mais de 300 mil metros quadrados e tem 15 campos de grama natural, academias, salas de preparação física e um grande ginásio de grama sintética. Um hotel foi construído recentemente e será estreado pelos brasileiros.

O grupo treina no local até sexta-feira, quando viaja para Liverpool para o amistoso contra a Croácia, no domingo. Depois, mais uma semana de trabalhos em Londres até nova viagem, desta vez para Viena, onde a Seleção encara a Áustria no último teste antes da estreia na Copa. No Mundial, o primeiro jogo será contra a Suíça, em Rostov-on-Don, dia 17 de junho, às 15h (de Brasília).

SporTV