Seleção de Tite altera numeração das camisas de lateral direito e goleiros

A seleção brasileira comandada por Tite quebrou a tradição e alterou os números nas camisas que eram usadas pelo lateral direito e pelos goleiros reservas nas últimas Copas do Mundo.

No Mundial da Rússia, a camisa 2, que sempre pertencia ao lateral direito, será usada pelo zagueiro Thiago Silva. A numeração é a mesma que o jogador utiliza no Paris Saint-Germain. Na Copa do Mundo do Brasil, ele vestiu a número 3.

Já Danilo e Fagner, laterais direito de origem, vestirão a 14 e a 22, respectivamente.

Marcelo, titular da lateral esquerda, vestirá o número 12. Ele usa a mesma numeração no seu clube, o Real Madrid. Na Copa do Brasil, vestiu a 6. Reserva imediado de Marcelo, Filipe Luís ficará com a camisa 6, o que é uma tradição na seleção para os jogadores da posição.

Já a numeração dos goleiros reservas foi bem modificada. Alisson será o camisa 1. Já Cássio vestirá a 16, enquanto Ederson o número 23. Eles usaram essas duas numerações em alguns jogos das eliminatórias.

Desde a Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil começou a convocar três goleiros de maneira ininterrupta, os números utilizados pelos jogadores da posição foram o 1, 12 e 22. Neymar será o 10. Já Philippe Coutinho vestirá a 11.

A nova numeração já será usada no amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, marcado para este domingo (3), às 11h (horário de Brasília), em Liverpool. O jogo é o penúltimo antes da estreia no Mundial. A última partida será contra a Áustria no dia 10 em Viena. O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Suíça no dia 17 de junho.

