"Satisfeito", Vadão elogia Seleção Feminina em estreia na Copa América

A Seleção Brasileira Feminina de futebol bateu a Argentina por 3 a 1 nesta quinta-feira, na estreia da Copa América, em Coquimbo, no Chile. O técnico Vadão, que previa um duelo complicado diante das rivais, tratou de elogiar a atuação de suas comandadas após o apito final.

"Estou muito satisfeito com o grupo. Sabíamos que seria um jogo difícil por uma série de razões: estreia, o adversário, a Argentina e a rivalidade. A Argentina melhorou demais comparando com a última vez que a enfrentamos. Vimos os jogos que elas fizeram ao longo da preparação e sabíamos que não seria fácil", apontou. "Perdemos algumas oportunidades que poderiam ter deixado o jogo mais tranquilo e controlado. Também tivemos alguns erros que precisamos corrigir", completou.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



A atuação de destaque ficou por conta de Bia Zaneratto, que marcou o primeiro gol do Brasil no torneio e ainda foi responsável por dar a assistência para o gol de Debinha, que fechou o placar e sacramentou a vitória verde e amarela. "Estou muito feliz de estar aqui e de poder ajudar a equipe. Eu tenho um pouco dessa característica de arrancar de trás e chutar de fora da área. Consegui concluir e foi um gol bem bonito", disse a atacante.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será neste sábado, a partir das 19h (no horário de Brasília), contra o Equador no Estádio Francisco Sanchez Rumoroso, de novo em Coquimbo. As canarinhas lideram o Grupo B da competição, que também conta com a segunda colocada Venezuela e a Bolívia, única que não estreou. Uma vitória sobre as equatorianas deixa a situação bastante favorável em termos de classificação as semifinais.

Sobre o duelo deste final de semana, Vadão se mantém em alerta e foca no descanso de suas jogadoras para que o time tenha outra boa atuação. "A Venezuela, tecnicamente, é melhor, mas o Equador é um time organizado, postado, que briga muito. Agora precisamos recuperar as nossas atletas, pois temos apenas um dia de descanso, assim como o adversário que também jogou hoje. Vamos tentar fazer um bom jogo e conquistar a segunda vitória", finalizou.

Terra