São Paulo negocia com atacante Gonzalo Carneiro, diz time uruguaio

Presidente do Defensor Sporting, Daniel Jablonka, informou que o São Paulo negocia a contratação do atacante Gonzalo Carneiro. À reportagem, o dirigente uruguaio disse que o acordo vem sendo costurado pelo agente do atleta diretamente com o time paulista. "Estamos negociando com o representante [do atacante]. Ainda não temos uma definição. Existe o contato [do São Paulo], mas não tem nada fechado", disse Jablonka à reportagem.

Carneiro se afastou dos treinamentos do Defensor por não aceitar a renovação de seu vínculo com o time do Uruguai. Seu contrato atual vence em junho; o centroavante quer deixar o país. Grêmio, Cruzeiro, Botafogo e Chapecoense demonstraram interesse no jogador de 22 anos.

Foto: Divulgação

O site uruguaio Ovación noticiou que o São Paulo tem acerto de três temporadas com Carneiro. O time do Morumbi teria aceitado o pedido financeiro do Defensor. O interesse do São Paulo no atacante de 1,91m já existia antes da chegada do técnico uruguaio Diego Aguirre.

O começo dos contatos, segundo a publicação, ocorreu com o superintendente de Relações Institucionais do São Paulo, Diego Lugano, e os dirigentes do Defensor.

O Ovación informou que Gonzalo Carneiro se recuperou de lesão no púbis. Por essa razão, o clube uruguaio apresentou exame clínico para atestar a recuperação.

Folhapress