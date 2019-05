São Paulo deixa de arrecadar R$ 46 mi com fracassos em mata-mata

Os sucessivos fracassos do São Paulo no primeiro semestre deste ano vão provocar um rombo de cerca de R$ 46 milhões na previsão orçamentária do clube.



Na quarta-feira (29), a equipe do técnico Cuca foi derrotada novamente pelo Bahia, desta vez em Salvador, e deu adeus ao mata-mata nacional ainda nas oitavas de final. Com isso, vai embolsar R$ 2,5 milhões por sua participação nesta fase e mais R$ 655 mil de renda bruta referente ao jogo de ida.

Assim como na Libertadores, o São Paulo estimou que chegaria, ao menos, nas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, esperava arrecadar cerca de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 5,6 milhões em prêmios e o restante com bilheteria. Embolsou somente R$ 3,1 milhões.

O mata-mata continental deveria gerar uma receita ainda maior. Com premiação, o time do Morumbi previu R$ 25 milhões, valor acumulado entre a fase 2, na qual a equipe estreou, até as quartas. Porém, o clube foi eliminado logo de cara pelo modesto Talleres (ARG) e levou R$ 1,9 milhão pela participação.

No jogo de ida contra os argentinos, o São Paulo teve uma renda bruta em seu estádio de R$ 3 milhões. Tendo este valor com base, o clube poderia ter arrecado R$ 21 milhões com bilheteria se tivesse disputado as sete partidas que previu, até as quartas de final.

Desta forma, somando as estimativas de prêmios e a bilheteria, o time tricolor acreditava que teria R$ 54,6 milhões em seus cofres, mas somou somente R$ 8 milhões, um déficit de R$ 46,6 milhões.

"Nós vamos ter de nos readequar a essa nova realidade. Vamos tentar minimizar esse impacto [do rombo no orçamento]. Nós não contávamos com essa desclassificação", disse à Folha o diretor financeiro Elias Barquete Albarello.

Segundo o cartola, o clube ainda não definiu quais serão as ações para readequar o orçamento. Ele não descarta que o São Paulo tenha de vender jogadores, mas diz que é cedo para falar sobre isso.

"É muito precoce falar em venda de jogadores por causa disso. Nós temos de olhar primeiro para a receita e nós temos outros projetos de receita, ao mesmo tempo já imaginando uma necessidade de gerar recurso para o segundo semestre. É muito novo", afirmou.

Apesar do discurso do diretor financeiro, o time tricolor deverá enxugar o elenco. O clube estima economizar cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. E quem deu a indicação de que as transformações vão acontecer foi o próprio técnico Cuca.

O São Paulo trabalha atualmente com 31 jogadores em seu elenco. Como o clube tem agora só o Brasileiro até o final do ano, a ideia é enxugar a folha salarial em até R$ 1,5 milhão. A princípio a comissão técnica pensa em trabalhar com 28 atletas no grupo.

Além da avaliação técnica, o que determina também a saída dos jogadores são os altos salários.

A lista de jogadores que devem sair tem Nenê, de 37 anos, Jucilei, 31, Bruno Peres,29. Outro que deve sair é o zagueiro Arboleda, 27. Valorizado no grupo, e com ofertas de clubes da Europa, o atleta deve ser vendido.

Desde que foi contratado, na segunda metade de fevereiro, o treinador Cuca já havia sinalizado uma reformulação. O que freou sua iniciativa foi a boa resposta dos garotos de Cotia durante a campanha do Campeonato Paulista.

Na pauta de contratações para ajustar o elenco, o treinador pede um atacante de área e ainda um lateral direito.

Com a queda na Copa do Brasil, o São Paulo terá somente a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim desta temporada. O clube também tem pretensões otimistas para a competição, pelo menos, segundo a previsão feita em seu orçamento.

"Evidentemente que nós não podemos falar em título, porque todos os clubes falariam isso, então não é o correto. Mas, no mínimo, a gente coloca entre os quatro primeiros colocados", disse Albarello.

Atualmente, o time de Cuca é justamente o quarto colocado da competição e vai enfrentar na próxima rodada o Cruzeiro, no domingo (2), no Morumbi. O time mineiro é o 16º no Nacional.

Folhapress