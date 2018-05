Santos tem reunião marcada após goleada, mas não cogita demissão

O Santos foi goleado pelo Grêmio por 5 a 1 na noite deste domingo (6 de maio), em Porto Alegre, mas a demissão do técnico Jair Ventura não é cogitada neste momento.

O presidente José Carlos Peres, o vice-presidente Orlando Rollo e os demais membros do Comitê de Gestão se reunirão nesta segunda-feira (7 de maio), na Vila Belmiro, porém, já definiram pela permanência na comissão técnica.

Foto: Ivan Storti/Santos

Jair segue prestigiado, mas os diretores estudarão mudanças. Há a mea culpa, principalmente pela ausência de um meia, e, em contrapartida, a postura do time é alvo de críticas. Antes do Grêmio, o Peixe perdeu por 1 a 0 para o Nacional, no Uruguai.

Na última sexta-feira, em evento para anunciar a Philco como patrocinadora, o presidente Peres classificou o trabalho de Jair Ventura como “brilhante”.

Fox sport