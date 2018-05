Santos tem o pior público do século na Libertadores

A torcida do Santos na Vila Belmiro não tem agradado. Na quinta-feira, no empate em 0 a 0 contra o Real Garcilaso, o estádio recebeu 5.016 pessoas. Foi o pior público em um jogo do Peixe na Libertadores desde o início do século.

A partida estava marcada inicialmente para o Pacaembu, mas a Polícia Militar e o Ministério Público vetaram o local pelo fato de o Corinthians jogar contra o Millionarios, da Colômbia, no mesmo dia, na arena de Itaquera. As instituições não tjogos de equipes grandes no mesmo dia e cidade.

O público superou os 6.345 presentes na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o América de Cali, em 2003.

Santos teve o pior público jogando na Libertadores desde 2003 (Foto: Divulgação/Santos FC)



Veja os três piores públicos do Santos na Vila Belmiro pela Libertadores desde 2003:

24/5/2018 – Santos 0x0 Real Garcilaso

Público: 5.016 pagantes

19/3/2003 – Santos 3 x 0 América de Cali

Público: 6.345 pagantes

23/5/2017 – Santos 4 x 0 Sporting Cristal

Público: 6.632 pagantes

– Foi triste hoje, estádio vazio. Contra o Estudiantes estava uma atmosfera fantástica, talvez o melhor jogo no ano. E hoje, com menos gente, com atmosfera um pouco menos bonita, a mensagem que eu quero deixar é: precisaremos de vocês. Juntos podemos alcançar o objetivo de passar para as quartas. Peço apoio. Juntos podemos passar. Separados, será difícil. Meninos têm ficado ansiosos com as vaias. E queremos deixar eles livres para fazer o jogo que o Santos merece – afirmou Dodô, em entrevista coletiva após a partida.

A chance do Santos aumentar a média de público e renda será neste domingo, quando a equipe de Jair Ventura recebe o Cruzeiro, no Pacaembu, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Globo Esporte