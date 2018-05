O atacante Hernán Barcos foi oferecido ao Santos por empresários. A diretoria santista avalia se abrirá negociações com o argentino para contratá-lo em julho, quando reabre a janela de transferências internacional. É a terceira vez em dois anos que o nome de Barcos surge como possibilidade na Vila Belmiro.

Barcos negociou com o Santos no início desta temporada, mas o argentino preferiu aceitar a proposta de renovação da LDU, do Equador. O atleta tem contrato com o clube equatoriano até dezembro deste ano, mas há uma cláusula que o libera para outro clube em caso de proposta internacional.

Santos estuda contratação de Barcos para julho. (Foto: Reprodução/Instagram)



A cláusula possui valor de multa rescisória. A diretoria santista ainda promete apurar o valor para saber se vale a pena investir em Barcos.

A posição de centroavante ainda é um dos objetivos da diretoria santista para reforçar o elenco. O técnico Jair Ventura utiliza Gabigol no setor, mas o time ainda não assimilou a perda de Ricardo Oliveira, que não renovou com o clube e se transferiu para o Atlético-MG.

Além disso, Barcos foi uma indicação de Jair Ventura no início deste ano. O técnico, aliás, havia indicado o argentino para o Botafogo. Ele pretendia contratar o centroavante para o lugar de Roger, negociado com o Internacional e hoje no Corinthians.

Além da tentativa do presidente José Carlos Peres, Barcos quase acertou com o Santos no início da temporada passada. O presidente Modesto Roma, que perdeu a eleição para o atual presidente, José Carlos Peres, chegou a viajar para a Argentina e negociou pessoalmente com o irmão e representante do jogador, David Barcos.

No entanto, o clube paulista se recusou a assumir uma dívida do Vélez Sarsfield, da Argentina, ex-clube do jogador, para fechar a contratação.

Barcos está em alta na LDU. Nesta temporada, ele marcou oito gols em 12 jogos.

O atacante fez sucesso em sua passagem pelo Brasil, onde defendeu Palmeiras e Grêmio entre 2012 e 2015. Barcos chegou a ser ídolo das duas torcidas antes de se transferir para o futebol chinês.

Folhapress