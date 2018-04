Santos confirma contratação em definitivo de Sasha; Zeca vai para o Inter

O Santos oficializou a contratação de Eduardo Sasha. Ele fica em definitivo na Vila Belmiro em uma troca envolvendo o lateral Zeca, que passa a ser jogador do Internacional. O atacante assinou um contrato até dezembro de 2022 com o clube paulista.

Mais cedo, o presidente do Santos já havia confirmado a troca entre Sasha e Zeca. O Internacional ficará com a totalidade dos direitos federativos do lateral, enquanto os de Sasha pertencerão ao Santos.

Foto: Divulgação/Santos FC

O acordo ficou mais próximo na última quarta-feira (18) quando Zeca retirou na Justiça a ação que movia contra o Santos. Ele é aguardado até sexta-feira para a realização de exames e assinatura de contrato no Internacional.

Na ida de Zeca para o Inter, o Santos cedeu 50% dos direitos econômicos do jogador e comprou 30% dos direitos dele do empresário Cidão, que responde pela Airc Sports, por R$ 2 milhões. Com isso, manterá 50% de uma venda futura.

Já o Internacional liberou ao Santos 50% dos direitos econômicos do meia-atacante Eduardo Sasha. O time gaúcho fica com 10% de uma venda futura. Ainda há 30% divididos entre o jogador e seu agente, Augusto Nogueira, e outros 10% do investidor Delcir Sonda.

Sasha chegou ao Santos em janeiro deste ano inicialmente por empréstimo até o final do ano. O jogador rapidamente se tornou titular da equipe e marcou seis gols em 18 partidas.

Folhapress