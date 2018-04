Santos cogita Narciso e Deivid para o comando do sub-20

O Santos cogita contratar os ex-jogadores Narciso e Deivid para o comando da equipe sub-20. O técnico Aarão Alves foi demitido nesta sexta-feira, após derrota por 5 a 3 para o Figueirense, na Vila Belmiro. A informação foi publicada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Peixe deseja ter um profissional experiente no comando. Narciso e Deivid são próximos à diretoria e fazem visitas frequentes na Vila Belmiro. A dupla foi estudada anteriormente para o sub-23, antes de Reginaldo Lima ser contratado.

Narciso já dirigiu o time sub-20 e outras categorias das categorias de base. O último trabalho do treinador foi no XV de Piracicaba, em 2016.

Deivid iniciou carreira como auxiliar técnico do Flamengo em 2015 e foi assistente também no Cruzeiro antes de assumir o elenco profissional em 2016. Seu último clube foi o Criciúma, no passado.

José Carlos Peres, presidente do Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)



Quando assumiu o Santos, o presidente José Carlos Peres já pensava em demitir Aarão Alves, mas um lobby de Pelé, amigo de Manoel Maria, pai do técnico, pesou a favor de sua permanência.

