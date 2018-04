Rubro-negros formam filas por ingressos do jogo de adeus a Julio Cesar

Júlio Cesar vai se despedir dos gramados em um Maracanã com arquibancadas cheias. A torcida rubro-negra promete uma linda festa no adeus ao ídolo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), diante do América-MG. Na última parcial divulgada pelo Flamengo, constavam 25 mil ingressos adquiridos, mas o número já ultrapassa 30 mil. O setor norte já encontra-se com ingressos esgotados.



Filas no Centro para adquirir ingressos para despedida de Júlio César do Flamengo (Foto: Reprodução)



Depois de o estádio receber mais de 45 mil torcedores para o treino aberto do Fla na terça, a casa deve encher novamente no sábado por um motivo mais que especial: é a chance de o torcedor acompanhar a partida que marca o final da história do goleiro Julio Cesar com a camisa rubro-negra. Há filas na maioria dos pontos de venda de ingressos.



Conexão forte

Julio Cesar chegou ao Flamengo no começo deste ano e assinou contrato por três meses apenas para se despedir do futebol no seu time de coração. No Carioca, atuou somente em uma partida, na vitória por 3 a 0 diante do Boavista, em Volta Redonda, no dia 7 de março. Jogou ainda o segundo tempo do amistoso com o Atlético-GO, no dia 7 de abril.

Julio Cesar em ação pelo Flamengo contra o Boavista (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O goleiro tem 38 anos e foi revelado pelo Fla. Subiu aos profissionais em 1997 e fez seu primeiro jogo com 17 anos como titular da meta rubro-negra. Disputou três Copas do Mundo, sendo titular em 2010 e 2014. Em 2006, ficou no banco.

Na Gávea, Julio venceu os carioca de 1999, 2000, 2001 e 2004, e a Copa dos Campeões de 2001.

Globo Esporte