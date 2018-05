Rodrigo Caio é um dos suplentes para a Copa

Além de Dedé, do Cruzeiro, confirmado por Tite, Rodrigo Caio está na lista de 12 suplentes para a Copa do Mundo da Rússia – esses jogadores, porém, só serão chamados em caso de cortes.

O zagueiro do São Paulo soube que estava entre os 35 nomes que serão enviados à Fifa (23 que vão à Copa mais 12 suplentes) na última segunda-feira, logo depois que Tite anunciou os convocados.

Rodrigo Caio tinha grande expectativa de ir à Copa do Mundo. Até por isso, recusou uma proposta da Real Sociedad, da Espanha, no começo desta temporada. O zagueiro apostou que no Tricolor teria maior visibilidade para a seleção brasileira. Só que Geromel, do Grêmio, passou à frente.

A diretoria do São Paulo teve uma conversa com Rodrigo Caio na última segunda-feira, logo após o anúncio dos 23 convocados para a Copa do Mundo. A intenção era saber como o zagueiro reagiu ao fato de estar fora do Mundial na Rússia e fazê-lo não se abater com a notícia.

Rodrigo Caio foi convocado seis vezes por Tite e fez três jogos pela seleção brasileira (Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net)

A direção tricolor, aliás, não acredita que o fato de Rodrigo Caio estar fora da Copa do Mundo possa desvalorizá-lo na próxima janela de transferências. De acordo com o Tricolor, há algumas sondagens pelo zagueiro que serão analisadas em breve.

Recentemente, em entrevista à ESPN, o jogador do São Paulo, há oito temporadas no time profissional, disse que está chegando o momento de deixar o clube, que viu com naturalidade a declaração do jogador. Rodrigo Caio tem contrato com o Tricolor até 2021.

Globo Esporte