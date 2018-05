Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Rivaldo fez sucesso por onde passou. Pentacampeão mundial com o Brasil, em 2002, e melhor jogador do mundo com a camisa do Barcelona, em 1999, o ex-atleta deu uma entrevista para o jornal italiano Gazzetta dello Sport e falou sobre a situação de Neymar. Como de costume, ele não ficou em cima do muro.

Foto: Divulgação/PSG



Questionado sobre a saída ou não do craque do PSG, Rivaldo foi bastante sincero. Segundo ele, se Neymar deseja alcançar voos maiores na carreira, será necessário trocar de clube, pois, para o ídolo do Barcelona, a equipe francesa está longe de ser comparada às principais do Velho Continente, algo que prejudica bastante o compatriota:

"Se ele não deixar o PSG, Neymar nunca vai ganhar nada importante falando da Liga dos Campeões, que é a competição mais importante. O Campeonato Francês tem um nível abaixo em relação ao futebol espanhol e inglês e ele joga em um clube sem história", afirmou Rivaldo.

Contratado na última temporada por 222 milhões de euros, cerca de R$ 962 milhões na cotação atual, Neymar se tornou o jogador mais caro da história ao deixar o Barcelona. Em menos de um ano na nova casa, a imprensa espanhola repercute uma saída do craque. O destino seria o Real Madrid, mas o PSG pretende jogar duro para segurar a estrela nesta janela de verão.

Fox sport