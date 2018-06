Real Madrid anuncia técnico substituto de Zidane

Julen Lopetegui, técnico da Espanha na Copa, será o novo treinador do Real Madrid. Em comunicado no seu site oficial, o clube da capital espanhola anunciou o acerto por três temporadas. O compromisso começa após a disputa do Mundial da Rússia. Os valores da negociação não foram revelados.

O detalhe é que, há pouco menos de três semanas, a Federação Espanhola de Futebol tinha anunciado a renovação com Lopetegui até 2020.

"Julen Lopetegui se incorporará ao clube depois da participação da seleção espanhola no Mundial após dois anos à frente da equipe nacional", diz trecho do comunicado oficial do Real Madrid, que buscava um substituto para Zinedine Zidane. O lendário craque francês surpreendeu o mundo do futebol no fim de maio ao anunciar seu pedido de demissão dias após conquistar a sua terceira Liga dos Campeões como treinador.

Natural da Asteasu, no País Basco, Lopetegui assumiu a seleção espanhola em 2016 após a saída do ultra vencedor Vicente Del Bosque. Antes de chegar à Fúria, Lopetegui, de 51 anos, dirigiu o Porto por duas temporadas (2014 a 2016) sem sucesso algum, saindo inclusive antes do término do contrato com o clube português.

E o fracasso no Porto foi até natural. Afinal, Lopetegui, na ocasião, só havia tido experiência como treinador em seleções de base da Espanha (dirigiu os times sub-17, sub-19 e sub-20 entre 2010 e 2014), no time B do Real Madrid em 2008, além de uma passagem relâmpago entre 2003 e 2004 no modesto Rayo Vallecano, clube pequeno de Madri onde encerrou a carreira como jogador em 2002.

E os laços com o Real Madrid vêm justamente dos tempos de atleta. Goleiro, Lopetegui vestiu a camisa merengue entre 1985 e 1991, mas sem muito brilho, com passagens pelo time B, empréstimos a clubes pequenos e apenas uma partida oficial no período que defendeu a equipe principal entre 1988 e 1991.

No Grupo B do Mundial, a Espanha, ainda de Lopetegui, estreia na Copa no dia 15 de junho diante de Portugal.



Globo Esporte