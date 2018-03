Real coloca Alisson como prioridade e quebrará recorde

Alisson, titular da Roma e da Seleção Brasileira, é o principal alvo do Real Madrid para o gol no próximo mercado. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27 de março) pelo jornal espanhol Marca. O ex-jogador do Internacional ultrapassou David De Gea e Thibaut Courtois na lista de desejos do time merengue por três motivos: valor, salário e facilidade do negócio.

Segundo o diário, diretores do Real não gostariam de pagar 100 milhões de euros (cerca de R$ 410 milhões) em um goleiro, como teriam que fazer para fechar com os dois que atuam na Inglaterra. No caso de Alisson, a Roma aceitaria negociá-lo com um pagamento de algo entre 50 e 60 milhões de euros (R$ 205 milhões e R$ 246 milhões).

Foto: Divulgação/Instagram



Caso o valor ultrapasse 54,2 milhões de euros (R$ 222 milhões), o brasileiro se tornará o jogador da posição mais caro da história, deixando para trás a venda de Gianluigi Buffon do Parma para a Juventus em 2001. O veículo ainda destaca que Alisson teria um salário menor do que os pedidos por De Gea e Courtois.

Por fim, ainda segundo o Marca, o Real Madrid não teria medo da concorrência de outros clubes como Liverpool e Paris Saint-Germain, já que a equipe espanhola também seria a prioridade de Alisson. Além dele, o atual bicampeão europeu também deve fechar com o jovem goleiro croata Karlo Letica, do Hajduk Split.

Fox Sports