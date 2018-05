Rádio do Bota chama São Paulo de 'bambis' e clube se desculpa

Missão de hoje derrubar os Bambis". Assim, o perfil oficial da Rádio do Botafogo no Twitter convida os alvinegros para acompanharem a transmissão do duelo contra o São Paulo, nesta quarta, pelo Brasileirão. A mensagem foi recebida como ofensa por muitos torcedores e o post foi apagado alguns minutos depois.

Segundo o vice-presidente de comunicação do Bota, Marcio Padilha, o responsável pela publicação já foi advertido. O dirigente se disse surpreendido pela postagem e pediu desculpas ao São Paulo pelo ocorrido.

Rádio do Botafogo refere-se a São Paulo como "bambis" (Foto: Reprodução/Twitter)



São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Único invicto da competição, o time paulista está na quarta colocação, com 13 pontos. E a equipe carioca, com nove, aparece na 12ª posição.

Globo Esporte