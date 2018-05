PSG faz treino aberto em Paris, e Neymar aparece apenas no fim

O Paris Saint-Germain realizou nesta quarta-feira um grande treino aberto para torcida e imprensa no Parque dos Príncipes. Sem a presença de Neymar (ao menos, durante o coletivo e atividade com bola com o restante do elenco), o time aproveitou a atividade voltada para o último jogo da temporada, contra o Caen no sábado, para fazer uma grande festa para os torcedores. Entre eles, cerca de quatro mil crianças presentes nas arquibancadas convidadas pela Fundação do PSG.

Treino aconteceu sem a presença do craque brasileiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

O camisa 10 deu às caras apenas ao final do coletivo, quando os jogadores foram atender as crianças presentes. Sem uniforme de treino (apenas com casaco do clube), ele chutou bolas para as arquibancadas e deu atenção à garotada. Mas nada de trabalho com o restante do grupo, como era de se esperar.

Treino aconteceu sem a presença do craque brasileiro. (Foto: Reprodução/Instagram)



O craque brasileiro, que voltou a trabalhar com bola no fim de semana, era figura aguardada no treino aberto desta quarta, sobretudo após comparecer em eventos sociais do PSG ao longo da semana. O último deles a festa de gala do PSG na terça, tradicional eventual anual da Fundação do clube que reúne patrocinadores no Parque dos Príncipes para arrecadar dinheiro.

Globo Esporte