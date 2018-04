PSG dá como certa saída de Neymar na próxima temporada

A passagem de Neymar pelo PSG pode durar somente uma temporada. Segundo o jornal El País , o brasileiro vai deixar o clube e o mais cotado é uma volta à Espanha, para defender o Real Madrid, conforme noticia o Marca .

O El País cita alguns fatores que devem levar Neymar a sair do PSG. Um deles seria a negativa do jogador a completar sua recuperação na França, após dirigentes da equipe gaulesa irem ao encontro do camisa 10 no Brasil logo após a cirurgia no pé direito. "A única coisa que resta a ser feita para Neymar é comunicar que ele quer sair", diz uma pessoa vinculada ao PSG, ao El País.

Foto: C.Gavelle / PSG



A fonte destaca o descaso do brasileiro enquanto seus companheiros goleavam o Monaco por 7 a 1, garantindo o título do Campeonato Francês. Durante a partida, Neymar jogava pôquer no Brasil e postava em suas redes sociais. O ex-jogador Christophe Dugarry criticou-o pelo fato de o craque não estar no Parque dos Príncipes no jogo.

"Como pode faltar ao jogo do título? Como pode reivindicar ser um líder? Ele olha para o próprio umbigo e faz um esporte individual. Além disso, jogou poker. Como o clube pode aceitar isso? Ele cospe no PSG. Como você pode apertar a mão de seus parceiros se comportando assim. Se eu fosse um torcedor do PSG, ficaria furioso", disse Dugarry, em entrevista à rádio francesa RMC .

Marca cita o Real Madrid

Enquanto o El País praticamente sela a saída de Neymar, o Marca cita um certo receio do PSG de o camisa 10 trocar o clube pelo Real Madrid, mesmo com o presidente Nasser Al Khelaifi dando certeza de 2.000% de que ele ficará em Paris.

O periódico aponta ainda que o Real Madrid aguarda a possibilidade de ter Neymar para traçar o planejamento para a próxima temporada. No entanto, os merengues vão esperar iniciativa do jogador e seu staff para evitar briga com os gauleses.

O contrato de Neymar não tem multa rescisória. Segundo o Marca , por não existir essa cláusula, um pedido do jogador e uma boa proposta devem ser suficientes para convencer o PSG.

