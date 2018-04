PSG aguarda Neymar em Paris para treinos e presença como torcedor em final

Neymar está na reta final do tratamento de grave lesão no pé direito. Tanto que o Paris Saint-Germain já coloca como "em breve" o retorno do atacante a Paris para iniciar o treinamento com bola. A expectativa no clube é de que o camisa 10 possa participar de, ao menos, um jogo antes do fim da temporada.

O aval para o retorno de Neymar será dado pelo departamento médico do PSG. Dirigentes do clube esperam que isso ocorra já entre o final de abril e princípio de maio. Enquanto isso, o estafe do camisa 10 prevê o retorno por volta do dia 5 de maio.

O jogador se recupera da fratura no dedo em casa, onde recebe atenção da família e dos amigos (Foto: Reprodução/Instagram)

A falta de uma data precisa se deve ao fato de que Neymar vai passar essa semana por um novo exame. Este será o fundamental para que seja cumprida a previsão de trabalho com bola a partir da próxima semana. O jogador já deixou de caminhar com o auxílio de muletas, mas ainda passa parte do dia com o pé imobilizado.

Apesar da incerteza quanto ao voltar a jogar pelo PSG nesta temporada, Neymar já tem garantida a presença como torcedor na final da Copa da França, dia 8 de maio, contra o Les Harbies, no estádio Saint-Denis.

A diretoria do clube também conta com a presença do atacante brasileiro no jantar de encerramento da temporada marcado para o dia 14 de maio. O evento é considerado importante por também contar com a presença de patrocinadores do clube.

Há 50 dias, Neymar realizou a cirurgia para a correção de fratura no quinto osso metatarso do pé direito. Desde então, o jogador tem realizado o trabalho de fisioterapia todo em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Amigos de Neymar relatam que o jogador está ansioso para voltar a atuar e com a intenção de participar do desfecho da temporada do PSG. O departamento médico do clube, no entanto, não assegura a participação.

A ausência na final da Copa do França é considerada certa. Assim, restariam dois jogos para o PSG na temporada. Dia 12 de maio, diante do Rennes e 19 de maio, contra o Caen. Neste último, a expectativa de Neymar estar, ao menos, no banco de reservas é grande.

Já com relação a seleção brasileira, a presença de Neymar em toda a preparação para a Copa do Mundo é considerada certa. A delegação se apresentará na Granja Comary, no dia 21 de maio.

Folhapress