Presidente e diretor do PSG visitam Neymar nesta segunda

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Kelahifi, e o diretor de futebol do clube, Antero Henrique, chegaram ao Brasil para visitar Neymar. Eles irão encontrar o craque do PSG na tarde desta segunda-feira, na casa do jogador, localizada em Mangaratiba, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. A visita ao Brasil deverá ser concluída na terça-feira com a visita dos dois ao Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG (Foto: Aurelien Meunier/Getty Images)

Após passar por uma cirurgia no no quinto metatarso do pé direito no último dia 3, Neymar está fazendo a primeira etapa da recuperação de sua lesão e deve voltar aos gramados apenas para jogar a Copa do Mundo.

O PSG vive dias turbulentos desde a eliminação para o Real Madrid, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. E veículos franceses e espanhois têm publicado matérias sobre uma possível saída do craque brasileiro do time francês após o final da temporada.

