Ponte oficializa empréstimo de lateral ao Vitória

A Ponte Preta oficializou nesta quarta-feira (4) o empréstimo do lateral Jeferson, um dos destaques da equipe no Campeonato Paulista, ao Vitória. O jogador de apenas 21 anos ficará no time até o fim desta temporada e poderá ajudar a equipe baiana nas disputas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste -ele não poderá jogar a Copa do Brasil por já ter atuado na competição nacional com a camisa do time campineiro.

Ponte oficializa empréstimo de Jeferson ao Vitória. (Foto: PontePress/FabianaFantini)



"Agradeço muito à Ponte Preta e à torcida, e espero voltar a vestir esta camisa", afirmou Jeferson, que na última segunda-feira (2) ajudou a Ponte Preta a conquistar o Troféu do Interior do Campeonato Paulista.

Prata da casa, Jeferson estreou no time principal da Ponte Preta em 2013, em um jogo da Copa do Brasil, ainda aos 17 anos. Lateral direito de origem, já atuou na lateral esquerda e neste ano vinha sendo mais utilizado como volante. Na atual temporada, são 15 jogos com a camisa alvinegra, sendo 14 como titular.

RENOVAÇÃO E RESCISÃO

Além do empréstimo de Jeferson, a Ponte Preta também anunciou nesta quarta-feira (4) a renovação de contrato do goleiro Ivan, prata da casa de apenas 19 anos e titular absoluto da equipe desde a saída de Aranha. Agora, o vínculo vai até 2023.

"Para mim é um sonho que está se realizando, sempre sonhei em ser titular da Ponte. A gente sempre prioriza em não tomar gol e graças a Deus isso vem acontecendo na maioria dos jogos. Espero manter a sequência, estou aqui desde a base, há cinco anos, e vivo um momento que posso ajudar a equipe", disse.

Em contrapartida, o atacante Silvinho está de saída da Ponte Preta. Ele rescindiu contrato de forma amigável e fez questão de agradecer o clube.

"Deixo meu agradecimento ao presidente, comissão técnica, treinadores e meus companheiros. De tudo de que vivi aqui nesse grande clube eu tirei muitos aprendizados. Agora seguirei um novo caminho e espero que a Ponte conquiste seus objetivos. Agradeço o apoio e também as críticas que me ajudaram sempre a continuar trabalhando e não desistir dos meus objetivos", afirmou.

