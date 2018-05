Peru confirma convocação de Guerrero para a Copa do Mundo

A Federação Peruana de Futebol confirmou neste domingo (13) a convocação de Paolo Guerrero à Copa do Mundo. Por meio de um breve comunicado, a entidade revelou que uma comissão viajará ao Brasil para visitar o atacante e cumprir objetivos protocolares.

"Uma equipe da Federação Peruana de Futebol viajará ao Brasil para visitar o nosso convocado José Paolo Guerrero com a finalidade de tirar fotos de protocolo e tirar as medidas para a vestimenta oficial para a Copa do Mundo da Rússia", informou a federação.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo



O Peru aguarda somente a decisão da CAS (Corte Arbitral do Esporte, na sigla em inglês) sobre um recurso apresentado pelo atacante para anular a suspensão de seis meses por doping imposta pela Fifa. A pena se encerrou no último dia 3 de maio e, desde então, Guerrero já atuou em três partidas pelo Flamengo, uma delas como titular.

A Wada (Agência Mundial Antidoping, na sigla em inglês) solicitou à CAS para que a punição seja ampliada a dois anos. Se a solicitação for aceita, Guerrero está fora da Copa do Mundo.

No último sábado (12), a federação peruana encaminhou a lista de pré-convocados para o Mundial. A imprensa local aponta para 25 nomes na lista prévia, que conta com Guerrero. O experiente Claudio Pizarro, por outro lado, estaria fora.

Folhapress