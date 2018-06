Patrick Vieira deixa os Estados Unidos e acerta com clube da Europa

Neste domingo (10 de junho), Patrick Vieira foi anunciado como novo treinador do Nice para a temporada 2018/2019. O ex-jogador francês estava treinando o New York City, da MLS, e terá o objetivo de tentar números melhores do que Lucien Favren, que assinou com o Borussia Dortmund. A informação foi confirmada pelo Manchester City, clube com o qual o comandante treinou a equipe sub-20 e ainda tinha vínculo contratual.

No mês de abril, Vieira foi especulado pela mídia internacional como uma das opções do Arsenal para substituir Àrsene Wenger. O ex-jogador afirmou, em uma entrevista ao jornal The Times, que estava pronto para ser o técnico de uma grande equipe do futebol europeu, principalmente os Gunners, onde teve seus melhores momentos como atleta.

Foto: reprodução/ Twitter oficial O.G. Nice



Até agora, Vieira teve duas experiências como treinador. Pela equipe sub-20 do Manchester City, foram três temporadas buscando bons resultados e novos talentos para um dos times mais compradores nos últimos anos do futebol europeu. Já pelo New York City, o francês teve seu primeiro contato com o futebol norte-americano, onde a MLS cresce cada vez mais no cenário mundial.

Como jogador, Vieira foi um dos símbolos do futebol francês. O volante teve seu grande momento jogando com a camisa do Arsenal, onde ficou por quase 10 anos e se tornou um dos nomes de confiança de Wenger. Já pela seleção nacional, foram mais de 100 partidas disputadas e os títulos da Eurocopa 2000 e da Copa do Mundo de 1998, quando os franceses venceram a Seleção Brasileira por 3 a 0.

Fox sport