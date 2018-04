Palmeiras vence o Boca Juniors e se classifica na Libertadores

O eficiente Palmeiras, que acertou a única finalização feita contra o gol do Boca Juniors no primeIro tempo, voltou de Buenos Aires classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Em jogos oficiais, a vitória por 2 a 0 é a primeira do time alviverde na mítica La Bombonera. Triunfo que quebra a tradição recente de empates entre as duas equipes. Resultado registrado nos últimos seis jogos entre ambos.

Com dez pontos ganhos, líder isolado do grupo H, o Palmeiras só pode ser alcançado por apenas um dos outros três times da chave nas rodadas que faltam. Restam dois jogos ao Boca Juniors, segundo colocado com cinco pontos.

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Junior de Barranquilla e Alianza Lima, que se enfrentam nesta quinta-feira (26), têm mais três jogos. Os dois primeiros colocados do grupo continuam no torneio sul-americano.

Apesar de não ter jogado no estilo que o técnico Roger Machado prefere, com posse de bola e toques de passe para envolver o adversário, o Palmeiras conseguiu desenvolver um jogo inteligente na Argentina.

A partida foi equilibrada no primeiro tempo. O jogo ocorreu apenas no meio campo. Com poucas jogadas de área. Ao menos até aos 39 minutos da etapa inicial.

O Palmeiras, que controlava o adversário longe de seu gol, apesar de ficar menos com a bola, abriu o marcador com uma cabeçada de Keno.

O atacante palmeirense, que jogou como titular no lugar de Willian, completou cruzamento da direita, dos pés do lateral Marcos Rocha.

Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Palmeiras em jogos da Libertadores.

No segundo tempo, com 1 a 0 no marcador, o Palmeiras soube se proteger, apesar de novamente ter ficado menos com a bola. O Boca Juniors finalizou muito mais do que o time brasileiro.

Mas aos 21 minutos, em um contra-ataque, nova falha do sistema defensivo argentino propiciou o segundo gol do jogo.

O jovem goleiro Agustín Rossi, 22, que tem recebido críticas na Argentina, saiu do gol para tirar uma bola de cabeça da sua intermediária. Mas ela acabou sobrando para Lucas Lima, que encobriu o goleiro e mandou a bola para o gol vazio. Rossi demorou para retornar para sua meta.

A classificação antecipada, com dois jogos para fazer na fase de grupos, deve apaziguar um pouco o ambiente do time do Palmeiras.

Desde que perdeu a polêmica decisão do Campeonato Paulista para o Corinthians, em casa, a pressão voltou a crescer no clube.

Na rodada do Brasileiro no fim de semana, o capitão Dudu não comemorou o gol da vitória por 1 a 0 contra o Internacional, no Pacaembu. Atitude que gerou críticas entre os torcedores que estiveram na Argentina acompanhando o time.

Classificado, o Palmeiras volta a jogar pela Libertadores na quinta-feira (3), no Peru, contra o Alianza Lima.

No Brasileiro, o próximo jogo do time alviverde, que empatou na estreia no Rio de Janeiro e depois ganhou em São Paulo, é novamente em casa. A partida contra a Chapecoense será no Allianz Parque, domingo (29), às 16h.

Folhapress