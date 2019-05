Palmeiras vence fora, e São Paulo perde em estreia na Copa do Brasil

Palmeiras e São Paulo estrearam na Copa do Brasil, em compromissos diferentes, nesta quarta-feira (22), pelas oitavas de final da competição. Os alviverdes tiveram melhor desempenho que os tricolores.

Com um gol aos 46min do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Maranhão.

O técnico Luiz Felipe Scolari levou a campo um time repleto de reservas. Apenas Felipe Melo, suspenso na próxima partida do Campeonato Brasileiro, foi mantido da equipe titular.

Após muitos erros na definição das jogadas ao longo do jogo, o Palmeiras chegou ao gol já nos minutos finais. O palmeirense Moisés cobrou falta de muito longe, rasteira, e o goleiro Andrey falhou na tentativa de espalmar a bola.



Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação

O confronto de volta entre as equipes acontece na próxima quinta (30), no Allianz Parque. O Palmeiras joga pelo empate para se classificar.

Já o São Paulo perdeu por 1 a 0 do Bahia, no Morumbi.

Com a derrota, o time do técnico Cuca completou 180 minutos consecutivos sem conseguir marcar um gol diante dos baianos. No último domingo (19), empataram em 0 a 0, também no Morumbi, mas pelo Brasileiro.

São Paulo e Bahia voltam a se enfrentar na próxima quarta (29), na Fonte Nova, em Salvador.

Folhapress