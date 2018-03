Palmeiras mantém otimismo mesmo com derrota de Scarpa na Justiça

O Palmeiras tem certeza que o desfecho da novela de Gustavo Scarpa será feliz. Apesar da queda da liminar que rompia o vínculo do jogador com o Fluminense, o time paulista está bastante otimista em obter nova vitória nas próximas instâncias e continuar com o jogador sem precisar desembolsar dinheiro.

O primeiro passo será a notificação oficial. Embora tenha tomado conhecimento da derrota nos tribunais pela imprensa, o clube ainda não recebeu o aviso que oficializa a decisão judicial. Tão logo o documento chegue na Academia de Futebol, o atleta não poderá atuar mais com a camisa alviverde. Por enquanto, para todos os efeitos, ele ainda é palmeirense.

(Foto: Divulgação)

Depois de cumprida a primeira etapa, o clube poderá interceder. Ainda assim, em um primeiro momento, a defesa do jogador ficará por conta dos advogados pessoais do atleta. O departamento jurídico palmeirense, claro, dará apoio.

Eles poderão recorrer da queda da liminar e ainda terão tempo para conseguir uma nova liberação até a audiência final marcada para abril. Se forem derrotados, ainda poderão recorrer a instâncias superiores.

Os advogados alviverdes têm certeza que a Justiça dará ganho de causa ao meio-campista por conta dos documentos que comprovam atrasos em pagamentos de direito de imagem e de FGTS. Não à toa, a decisão que derrubou a liminar na última quinta-feira foi apertada: 5 a 4.

Nos documentos do processo, inclusive, o clube das Laranjeiras chegou a admitir que atrasou os pagamentos e não cumpriu o contrato, mas alega que ele abusou de seus poderes e só entrou na Justiça muito tempo depois de saber dos atrasos.

Ainda que sofra uma derrota na Justiça, o clube também se sente protegido de uma multa que poderia chegar a até R$ 200 milhões. No contrato entre Palmeiras e jogador, há uma cláusula que responsabiliza o atleta e seus representantes por um eventual prejuízo financeiro.

Entre os diretores, há a impressão de que o Fluminense sabe que deve ser derrotado e usará essa vitória parcial para tentar uma contrapartida do time paulista.

