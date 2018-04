Palmeiras joga mal contra o Boca Juniors e sofre empate no fim

No primeiro jogo depois da traumática derrota para o Corinthians em casa, na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras mostrou que não se recuperou do baque.

Apesar de ter feito um gol com Keno aos 44 minutos da segunda etapa, trazendo alívio para torcida que incentivou o time durante todo o tempo, o Palmeiras não soube segurar o resultado. O Boca Juniors empatou praticamente no reinício da partida.

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Carlos Tévez, o ex-corintiano que havia entrado aos 25 minutos da etapa final, foi quem marcou aos 46 minutos do segundo tempo, decretando o placar de 1 a 1, nesta quarta-feira (11), no Allianz Parque.

Até o gol no fim do jogo não houve pressão sobre o adversário ou construção de muitas jogadas que pudessem acabar em gol. O time alviverde mostrou nervosismo, ao contrário da torcida que incentivou o time e mais uma vez lotou o estádio. O público foi de 37.192 pessoas.

Apesar do tropeço em casa pela terceira partida da fase de grupos da Libertadores, o time brasileiro lidera o grupo H da competição sul-americana com sete pontos, dois a mais que o Boca, segundo colocado. Ainda restam três jogos para as duas agremiações. Vêm atrás Alianza Lima, com um ponto, e Junior Barranquilla, com zero.

No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu chegar duas vezes na área do jovem goleiro Daniel Rossi, 22, que vem sendo criticado na Argentina pela sua insegurança.

Lucas Lima, aos 45 minutos da etapa inicial, recebeu livre na área, de frente para o goleiro, mas chutou para fora, rente a trave, na única jogada de perigo da etapa inicial.

O time do Boca Juniors, atuando em um organizado esquema 4-1-4-1, tentou construir mais o jogo, sempre pelas laterais, com Pavon e o colombiano Cardona abertos como pontas na frente. Mas os atacantes do time portenho frequentaram pouco a área do Palmeiras.

No segundo tempo, o panorama da partida pouco mudou. Palmeiras e Boca Juniors, que empataram durante os 90 minutos nas últimas cinco vezes que jogaram, não conseguiram, outra vez, criar muitas chances de gol.

Um dos poucos aplausos da torcida do Palmeiras, além da explosão no gol, ocorreu aos 12 minutos do segundo tempo, quando o colombiano Miguel Borja saiu do campo para a entrada de Willian.

Pela Libertadores, o Palmeiras volta a atuar em duas semanas, na Bambonera, contra o mesmo Boca Juniors. O próximo jogo do time alviverde é segunda-feira (16), às 20h, no Rio. A estreia no Brasileiro será contra o Botafogo, do ex-técnico palmeirense Alberto Valentim.

