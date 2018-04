Palmeiras faz último treino com mais de 30 mil pessoas

Mais de 30 mil pessoas foram ao Allianz Parque na manhã deste sábado (7) para apoiar o Palmeiras no seu último treino antes da final do Campeonato Paulista.

Os torcedores que lotaram as arquibancadas não puderam ver muito da tática de Roger Machado para o duelo contra o Corinthians, mas tiveram a indicação de que Moisés será titular no jogo marcado para este domingo (8), às 16h.

O camisa 10 treinou bola parada com a formação que normalmente é titular e provavelmente será o escolhido para o lugar de Felipe Melo, suspenso pelo cartão vermelho na partida de ida, que terminou 1 a 0 para o time alviverde. O clube joga por um empate para faturar a taça.

Victor Luis e Marcos Rocha, que não enfrentaram o Alianza Lima na última terça-feira, também treinaram normalmente e devem voltar ao time. A provável escalação será: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Moisés, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

Além das bolas paradas, o time aproveitou a ocasião para disputar um rachão. Dribles, gols e defesas eram comemorados pelos torcedores como se o jogo valesse três pontos.

Depois de mais de uma hora de trabalhos físicos, os atletas jogaram bola para os presentes e distribuíram uniformes autografados. Weverton jogou até a sua luva.

Por ter a entrada pelo custo de um quilo de alimento, o treino aberto também foi a oportunidade perfeita de conhecer o Allianz Parque para vários torcedores que não têm condições financeiras de arcar com os ingressos em dia de jogo.

Neste sábado, a Polícia Militar tentou evitar a entrada de fogos de artifício, mas permitiu que as organizadas levassem suas bandeiras com mastro, a exemplo do que acontecia antigamente.

Diferentemente do registrado no treino do Corinthians na última sexta-feira, não houve tentativa de invasão dos torcedores.

