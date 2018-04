Palmeiras contrata empresa de investigação para tentar provar interferência

O Palmeiras contratou os serviços da Kroll, uma das maiores empresas de investigação do mundo, para tentar provar que houve interferência externa na arbitragem na final do Campeonato Paulista, perdida nos pênaltis para o Corinthians.

Com sede nos Estados Unidos, a Kroll se especializa, além de investigações privadas, em consultoria de riscos empresariais e serviços de inteligência. A empresa tem filiais em três dezenas de países, incluindo o Brasil, onde atuou em casos importantes. Alguns exemplos são a falência da construtora Encol em 1999, quando a empresa conseguiu localizar parte do dinheiro desviado pela empreiteira após uma longa investigação, e a CPI do caso PC Farias, em 1992, que culminou na renúncia do então presidente Fernando Collor.

Sistema de Arbitro de Video, usado na semifinal da Libertadores 2017. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA



O Palmeiras afirma que não se pronunciará sobre o caso. O clube solicitou abertura de inquérito no Tribunal de Justiça Desportiva para apurar se a decisão do árbitro Marcelo Aparecido de voltar atrás na marcação de um pênalti sobre Dudu foi influenciada por fatores externos. Na última terça, sete testemunhas prestaram depoimento no TJD: o quinteto de arbitragem, o delegado do jogo, Agnaldo Vieira, e o diretor de arbitragem da FPF, Dionísio Domingos.

A defesa alviverde solicitou que o TJD intimasse emissoras de televisão a ceder mais imagens para a investigação dos fatos e citou que o inquérito poderia ser prorrogado por 15 dias, mas teve o pedido indeferido pelo relator Marcelo Monteiro.

Com isso, a tendência é que ele apresente seu relatório na próxima segunda-feira (23). A partir daí, a procuradoria decide se encerra ou caso ou se oferece denúncia, iniciando um processo que pode até resultar na impugnação da final.

Folhapress