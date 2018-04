Outra vez quase: São Paulo só empata e é eliminado da Copa do Brasil

O São Paulo teve uma de suas melhores atuações na temporada, mas não foi o suficiente para avançar na Copa do Brasil. Depois de abrir dois gols de vantagem e ficar com a vaga para as oitavas de final em mãos, o Tricolor deu mole, levou o empate e, com 2 a 2 no placar, foi eliminado em casa para o Atlético-PR. No placar agregado, triunfo do Furacão, por 4 a 3.

Pelo segundo ano seguido, o São Paulo dá adeus ao torneio na quarta fase, logo no primeiro confronto diante de um time da Série A. Em 2017, o Cruzeiro eliminou o Tricolor na mesma etapa da competição. Agora, a equipe do Morumbi tem foca suas energias no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, os dois torneios que lhe restam até o fim do ano.

Foto: Miguel Schincariol/saopaulofc.net

Golaço

Em noite inspirada, o meia Nenê lançou Valdívia dentro da área. Como um centroavante, o meia dominou dentro da área, girou o corpo em cima do zagueiro e encheu o pé direito para abrir o placar no Morumbi. Golaço do São Paulo!

Vaga com o Tricolor

Jogando melhor e apoiado pela sua torcida, o São Paulo aproveitou o bom momento na etapa inicial e se lançou ao ataque. Nenê bateu forte da entrada da área, a bola resvalou em um defensor do Atlético-PR e enganou o goleiro Santos. Com os dois gols de vantagem, o Tricolor se classificava em casa.

Pênalti muda o jogo

O São Paulo foi melhor durante todo o primeiro tempo e o Atlético quase não chegou ao gol defendido por Sidão. Nos minutos finais, no entanto, o volante Camacho entrou na área são-paulina e driblou o volante Liziero, que acabou encostando a mão na bola. Pênalti marcado e convertido por Guilherme

Empate do Furacão

Não demorou muito para o Atlético-PR igualar o marcador no Morumbi. Na volta do intervalo, Fernando Diniz mandou seu time ao ataque e, em uma bela troca de passes, Guilherme entra na área tricolor e encontra Matheus Rossetto livre de marcação empatar o jogo. Com o resultado, o Furacão ficava com a classificação para as oitavas de final.

Os últimos suspiros do São Paulo

Na tentativa de levar o duelo para os pênaltis, Aguirre colocou Diego Souza, Cueva e Lucas Fernandes. O Tricolor pressionou a equipe de Curitiba, criou boas oportunidades de gol - todas desperdiçadas -, mas não conseguiu anotar seu terceiro gol na partida. Mais uma vez, o São Paulo ficou no quase e foi eliminado.

Outra frustração

É a segunda eliminação seguida da equipe de Diego Aguirre. Nas semifinais do Paulistão, os tricolores não conseguiram superar o rival Corinthians, nos pênaltis, e não chegou à decisão do estadual. Agora, o time disputa apenas a Copa Sul-Americana no formato de mata-mata.

Lance!