Nicolás Gaitán desmaia em campo e é salvo por ex-companheiro

O meio-campista argentino Nicolás Gaitán desmaiou em campo após um choque com um zagueiro adversário na partida entre seu time, Dalian Aerbin FC, e o Beijing Guoan FC. Por sorte, o jogador contou com a rapidez de Yannick Ferreira Carrasco, seu colega de clube, que correu para evitar um possível asfixiamento causado pela própria língua do ex-jogador do Benfica.

Gaitán caiu desacordado e, em poucos segundos, os jogadores paralisaram a partida. A equipe médica entrou rapidamente no gramado e forneceu o atendimento necessário ao atleta. O argentino saiu de maca e foi transferido para um hospital local, onde se encontra em estado de observação.





O time de Gaitán e Carrasco saiu derrotado pelo placar de 3 a 0. Com esse resultado negativo, o Dalian Aerbin FC amarga a lanterna da Superliga Chinesa.

Espn