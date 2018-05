Neymar volta ao Brasil para preparativos da seleção

O atacante Neymar treinou com bola pela primeira vez nesta quinta-feira (17), junto aos companheiros de equipe do Paris Saint-Germain, após se recuperar de lesão no pé direito que o fez passar por cirurgia. O atleta ficou afastado por 78 dias.

O PSG avisou também que liberou Neymar para retornar ao Brasil, em acordo feito com a seleção brasileira. O atleta se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, na segunda-feira (21), para iniciar os treinos com o grupo que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia.

Neymar vai passar o fim de semana em sua mansão em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, antes de encontrar com os companheiros de seleção brasileira na segunda.

Foto: Reprodução/Instagram

O atacante será o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo. O time de Tite estreia dia 17, contra a Suíça. Antes, faz amistosos contra a Croácia, em Liverpool, e Áustria, em Viena.

No início de março, o jogador foi submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A intervenção durou cerca de uma hora e 15 minutos.

Neymar sofreu a fratura no pé direito no fim de fevereiro durante clássico contra o Olympique, pelo Campeonato Francês.

O jogador foi operado no começo de março em Belo Horizonte. A intervenção foi comandada por Lasmar e contou com a presença de Gérard Saillant, médico francês indicado pela direção do PSG.

Folhapress