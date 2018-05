Principal nome da seleção brasileira que se prepara a Copa do Mundo da Rússia, Neymar voltou a afirmar que torce para o Palmeiras.

Em um programa apresentado pelo ex-meia Alex na "Espn", o atacante do Paris Saint-Germain, que se formou e surgiu para o futebol no Santos, declarou-se para o ídolo:

– Um dos motivos de eu ser palmeirense foi você – afirmou Neymar, que ganhou uma biografia de Alex e deu a ele uma camisa 10 da Seleção autografada.

Ex-meia do Palmeiras, Alex entrevista Neymar (Foto: Reprodução/ESPN)

Alex jogou no Palmeiras de 1997 a 2002, com passagens por Flamengo e Cruzeiro nesse meio tempo. O meia encerrou a carreira no Coritiba, em 2014. Neymar subiu para o profissional do Santos em 2009, onde ficou até 2013.

Anteriormente, Neymar já tinha se declarado palmeirense. A última vez tinha sido em outubro do ano passado, quando a seleção brasileira treinou na Academia de Futebol.

Naquela ocasião, o atacante foi flagradro com uma camisa do Palmeiras por baixo do uniforme de treino do Brasil. Em seguida, ele disse que "seria um grande prazer" jogar no rival do Santos um dia.

Em dezembro no ano passado, Leila Pereira, patrocinadora e conselheira do Palmeiras, chegou a afirmar que, quando chegasse à presidência do clube, gostaria de contratar Neymar.

Globo Esporte