'Neymar cospe no PSG', critica francês campeão do mundo

Campeão com a França na Copa de 1998, o ex-jogador Christophe Dugarry fez duras críticas a Neymar. A ausência do craque no clássico do Paris Saint-Germain contra o Monaco, no domingo, que terminou com a vitória do time por 7 a 1 e o título antecipado do Campeonato Francês, foi vista com maus olhos pelo ex-atacante de 46 anos.



“Como é possível Neymar não estar com os seus companheiros no jogo do título? Como é que o podemos classificar de líder se ele não participa? Como é que o PSG pode aceitar este tipo de atitude? Ele olha para o próprio umbigo e faz um esporte individual. Além disso jogou pôquer. Ele cospe no clube. Como você pode apertar a mão de seus parceiros se comportando assim. Se eu fosse um torcedor do PSG, ficaria furioso”, disse o ex-jogador em declarações à rádio francesa “RMC Sport”.

O ex-jogador, que é um velho crítico de Neymar, continuou com as críticas e afirmou que o PSG nunca ganhará a Liga dos Campeões se o maior craque jogar individualmente e não em grupo.

“Eu não suporto jogadores assim, que só olham para o seu umbigo. É o coletivo que ganha jogos, nunca são as individualidades. E acreditamos nós que o PSG não pode ganhar a Liga dos Campeões com atitudes como estas", acrescentou Dugarry

Neymar está no Brasil enquanto se recupera de uma lesão no pé direito. Há um mês e meio, o craque passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, tem feito fisioterapia e exercícios físicos. Mas só deve voltar a treinar com bola no início de maio.

