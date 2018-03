Neuer volta a campo seis meses após fraturar o pé

Manuel Neuer ganhou um presente e tanto nesta terça-feira. No dia em que completa 32 anos, o goleiro voltou a campo para trabalhar com os companheiros de Bayern de Munique, seis meses após sofrer uma fratura no pé que o tirou de combate desde então. A atividade, é bem verdade, foi leve e limitou-se a corridas em volta do gramado ao lado do preparador físico da equipe bávara, Thomas Wilhelmi.

- O capitão do Bayern pela primeira vez deu algumas voltas ao campo no gramado - informou o Bayern, ao acrescentar um vídeo com as imagens do retorno.

Neuer é motivo de preocupação, sobretudo, na seleção alemã. A 80 dias da Copa do Mundo, a expectativa é de que ele possa voltar a jogar pelo Bayern de Munique no mês de maio - a Alemanha vai iniciar os treinos para a Copa do Mundo no dia 23 de maio. Ele mantém um tom otimista.

Neuer trabalhou pela primeira vez desde setembro no gramado com o Bayern de Munique (Foto: Reprodução / Twitter)



- Estou indo bem e é algo realista pensar em voltar nesta temporada é algo realista. Mas não podemos dar uma data. É importante que não sinta nada mais no meu pé. Caso contrário, seria minha carreira que estaria em jogo - disse Neuer, em entrevista à TV Bayern na sexta-feira.

Para os amistosos contra Espanha e Brasil, Löw chamou Ter Stegen, do Barcelona, Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain, e Bernd Leno, do Bayer Leverkusen. No empate por 1 a 1 com a Espanha, na sexta-feira, Ter Stegen foi o titular e teve atuação segura. Apesar de ser titular do Barça há quase quatro anos e de ter conquistado títulos importantes pelo clube, ele ainda é tratado com muita desconfiança por parte da torcida e por críticos como Oliver Kahn.





Globo Esporte