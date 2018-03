Na mira do Barcelona, Griezmann diz que decidirá futuro antes da Copa

Alvo do Barcelona para a próxima temporada, Antoine Griezmann declarou que prefere decidir seu futuro antes mesmo da Copa do Mundo, que será realizada no mês de junho. O jogador prefere ir para o Mundial já com a situação resolvida.

"Meu futuro será decidido antes da Copa do Mundo. Eu quero ir para a Rússia com uma mente clara, acho que é o que todo mundo quer. Não é tanto sobre a questão de onde vou jogar, mas quando me chamarem e perguntar o que eu penso sobre algumas coisas, já vou ter o que você quer", disse Griezmann ao jornal francês L'Equipe.

Ele ainda acrescentou: "Eu disse à minha irmã... Se eu ficar ou não, vou ter quer decidir antes [do Mundial na Rússia]".

O francês tem contrato até 2022 com o Atlético de Madri, mas a imprensa espanhola tem tratado como quase certa a sua ida ao Barcelona. A multa rescisória está avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões).

Folhapress