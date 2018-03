Moscou tem dia com neve e Brasil deve jogar em situação que não agrada Tite

A manhã de sexta-feira (23) em Moscou teve neve em intensidade moderada. E a tendência é a de que a situação siga até de noite, quando a seleção brasileira enfrenta a Rússia, às 19h locais (13h de Brasília), no estádio Lujniki. É isso o que apontam os principais institutos de meteorologia do país.

Como a temperatura na capital neste momento está variando entre -1ºC e 1ºC não está havendo acúmulo de neve. Ainda assim, a tendência é de um gramado bem mais escorregadio.

(Foto: Ricardo Nogueira/FotoFC/Folhapress)



Atuar sob neve é uma possibilidade que não agrada ao técnico Tite, como ele mesmo declarou em entrevista coletiva na quinta-feira (22). "Lá no Sul já treinei com neve, mas não me lembro de ter jogado na neve. Vou torcer para que não neve", disse o técnico gaúcho.

O público que for ao Lujniki não deve sofrer com a neve caso ela persista Isso porque a maior parte dos 81 mil assentos estão protegidos por uma cobertura.

A previsão é de que na hora do jogo os termômetros possam chegar a -5ºC, com uma sensação térmica ainda mais baixa. São esperados cerca de 60 mil torcedores.

Folhapress