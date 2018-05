O meia Moisés, do Palmeiras, teve detectada uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, a previsão inicial é de que o jogador desfalque o time alviverde por um período de quatro a seis semanas.

O camisa 10 sentiu o problema muscular logo nos primeiros minutos da partida contra o Atlético-PR, no último domingo, em que ele havia ganhado a titularidade de Lucas Lima. Moisés já havia jogado bem contra o Alianza Lima no meio de semana e vinha em momento de crescimento no clube.

Moisés tem lesão muscular e desfalca Palmeiras. (Foto: Reprodução/Palmeiras)



Vindo de uma lesão complicada de joelho, que o tirou de ação na maior parte de 2017, o jogador fez uma pré-temporada mais longa que os companheiros justamente com o intuito de fortalecer o físico e prevenir lesões ao longo do ano.

Sem Moisés, o técnico Roger Machado ainda conta com Lucas Lima e Guerra como principais nomes para a posição de meia. Hyoran, que também tem ganhado espaço em jogos recentes, é outra opção, mas vem sendo escalado pelas pontas.

Folhapress