Messi volta ao Barça, mas ainda é visto como dúvida

Concentrado coma seleção argentina nas duas últimas semanas, Messi tornou-se, à distância, uma preocupação para o Barcelona por conta de dores na coxa direita. Mas, ao menos na reapresentação do camisa 10 ao clube, nesta sexta-feira, a apreensão parece ter sido minimizada. O astro treinou no gramado do CT Joan Gamper, deixando no ar a possibilidade de ir a campo diante do Sevilla, no sábado.

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador realizou algumas atividades em separado, mas chegou a trabalhar ao lado dos companheiros que também se reapresentaram nesta sexta, após disputar amistosos com seleções. Entretanto, Messi ainda não tem presença certa diante do Sevilla, no próximo sábado.

Messi trabalhou em campo com atletas que retornaram de suas seleções, como Mina e Paulinho (Foto: Divulgação/Site oficial do Barcelona)

O camisa 10 passou por avaliações da comissão técnica nesta sexta-feira e deve ser examinado novamente no próximo sábado, quando o elenco faz o último treinamento antes do confronto no Ramón Sánchez Pizjuán. Então, o técnico Ernesto Valverde tomará uma decisão acerca da escalação de Messi no confronto.

Messi não atuou junto à seleção argentina nos amistosos contra Itália e Espanha, ficando fora de alguns treinamentos. Dores na coxa direita preocuparam o craque a comissão técnica de Jorge Sampaoli, que preferiu não arriscar e colocar o astro em campo nas partidas.

