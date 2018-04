Messi retorna para nova decisão e anima Barça

Lionel Messi vai voltar ao time titular do Barcelona nesta quarta-feira. Depois de ter ficado fora de dois amistosos da Argentina, contra Itália e Espanha, e de ter começado no banco de reservas contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, o camisa 10 começará contra a Roma, em Barcelona, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O técnico Ernesto Valverde adotou um tom cauteloso, disse que seria preciso esperar o último treino do argentino, mas, por aquilo que Messi mostrou contra o Sevilla, não qualquer chance de o jogador ficar fora.

- Está melhor que no outro dia - afirmou Valverde.

- Somos melhores com ele quando está em campo - disse o lateral-esquerdo Jordi Alba.

Lionel Messi vai voltar ao time titular do Barcelona nesta quarta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram)



Quem também deve voltar ao time titular é o volante Sergio Busquets. Busquets sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito na vitória sobre o Chelsea, pelas oitavas da Champions, e, com o prazo de três semanas de recuperação encerrado, recebeu alta do departamento médico do Barcelona para ser relacionado. Ele já voltou a treinar com o grupo.

- Ele participou de uma parte importante do treinamento ontem e amanhã estará melhor. É um jogador importante para nós, importante para a seleção da Espanha. Esperamos contar com ele - frisou.

A TV Globo e o GloboEsporte.com transmitem ao vivo Barcelona x Roma nesta quarta-feira a partir das 15h45 (de Brasília). No site, o pré-jogo especial começa às 14h30.

Na ida, Barça quer defesa no zero

Ao contrário das oitavas de final, quando decidiu a vaga contra o Chelsea em casa, o Barça fará a primeira partida em Barcelona. Uma das preocupações do time é não sofrer gols e construir uma vantagem para encaminhar a classificação.

- Esta temporada eu creio que temos ficado muitas partidas sem sofrer gols, o que é um dado importante para nós, porque sempre fazemos gols e manter a defesa sem sofrer gols é muito importante para o time e, numa eliminatória como essa, em que jogamos a primeira em casa, é importante manter a defesa no zero - afirmou o lateral-esquerdo Jordi Alba.

Globo Esporte