Messi mostra confiança em enfrentar a Espanha

Ausente da partida contra a Itália, na última sexta-feira, Messi tem grandes chances de defender a Argentina no amistoso contra a Espanha, nesta terça, em Madri.

- A minha ideia é jogar contra a Espanha. Só falta fazer o último treinamento e ver como me encontro. No domingo, treinei normalmente, me senti bem e espero jogar - disse o craque, em entrevista ao canal "Fox Sports Argentina".

Messi não enfrentou a Itália em Manchester (Inglaterra) devido a uma fadiga muscular nas coxas. Mesmo sem o camisa 10, a Argentina conseguiu a vitória: 2 a 0.

O jogo desta terça será disputado no estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid.

Globo Esporte