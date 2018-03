Messi encara Copa da Rússia como chance final de título

Aos 30 anos, Lionel Messi não vislumbra estar envolvido na disputa de Copa do Mundo em 2022, no Qatar. Por conta disso, a edição deste ano, com início em junho, na Rússia, é encarada pelo craque do Barcelona como a chance derradeira de conquistar um título com a camisa da seleção da Argentina.

Vice-campeão no Brasil, em 2014, o camisa 10 também saiu derrotado nas últimas duas finais da Copa América, ambas para o Chile, em 2015 e 2016. As frustrações em decisões, e as críticas recebidas de seus compatriotas, fizeram o atacante renunciar convocações futuras, mas ele voltou atrás logo depois.

Foto: Andre Borges/ ComCopa



"Sentimos que é agora ou nunca. Temos de pensar que pode ser a última [Copa] e encarar dessa maneira", afirmou Messi em entrevista ao canal argentino Fox Sports, nesta segunda-feira (26), ressaltando que não é o único entre os convocados pelo técnico Jorge Sampaoli a não contar com uma nova chance de ser campeão do mundo.

"Se não ganharmos essa Copa, muitos jogadores vão deixar a seleção. Estão encarando como uma última oportunidade. Queremos sentir esse gostinho de conseguir um Mundial. Estar tão próximo e não conseguir em nenhuma das oportunidades que tivemos é uma decepção para nós", disse.

"Quando renunciei à seleção, pensei que nunca mais jogaria pela Argentina. Quando voltei, me arrependi de ter renunciado. Até me deu vergonha", completou Messi, sobre a rápida decisão de não defender mais o país.

Mesmo tendo disputado a final da última Copa, Messi não vê os argentinos entre os favoritos ao título na Rússia. O país passou aperto nas eliminatórias da América do Sul e garantiu a vaga direta apenas na última rodada. "A realidade é que, por agora, não somos favoritos. Tem seleções muito melhores", reforçou.

Poupado por Sampaoli diante da Itália, na última sexta-feira, Messi teve participação confirmada pelo treinador no amistoso diante da Espanha, nesta terça-feira, em Madri.

Folhapress