Messi diz que parou de ter vômitos após cortar chocolate e refrigerante

Lionel Messi revela que até os 23 anos não seguia uma alimentação ideal para um atleta profissional, mas diz ter feito reeducação alimentar. Em entrevista à "América TV", o craque de 30 anos conta que a adoção de cardápios saudáveis foi determinante para se livrar dos vômitos em campo.

"Comi mal durante muitos anos, já com 22, 23 anos. Eram chocolates, alfajores e refrigerante. Agora como bem. De vez em quando tomo um vinho, mas que não me faz mal. Notei muita mudança com a questão dos vômitos. Falaram muitas coisas [sobre as causas dos vômitos]. No fim, eu melhorei e não tive mais [vômitos]", comentou Messi.

Os vômitos misteriosos eram corriqueiros na carreira de Messi. Ele passou mal durante clássico contra o Real Madrid, em 2011. Em 2012 aconteceu novamente, contra o Sevilla. O problema repetiu-se com mais frequência: três vezes, em partidas contra Bolívia, Athletic Bilbao e Levante.

Em 2013, em amistoso contra a Eslovênia, ele voltou a passar mal durante a partida, mas seguiu em campo e ainda fez um gol. Na final do Mundial de 2014, o camisa 10 voltou a vomitar.

Na época, Messi não sabia o porquê dos vômitos. O argentino recorreu a terapia emocional (Florais de Bach), mais alimentação balanceada, sob a supervisão do nutricionista italiano Giuliano Poser.

Quando passou a cuidar da saúde do craque argentino, Poser evitou dar detalhes do tratamento. Na época, contou apenas que Messi estava diminuindo o consumo de pizza e alimentos processados. Mais tarde, no entanto, outras particularidades de suas recomendações ao jogador foram divulgadas.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o nutricionista afirmou que o tratamento de Messi envolve "terapias emocionais, com a ajuda de psicoterapeutas, e o uso de florais". Poser já contou em outras ocasiões que defende o uso dos florais de Bach, sistema descoberto pelo médico Edward Bach no início do século 20 que associa remédios naturais às emoções humanas. Messi diz jogar mais para o time: 'Menos fominha'

Lionel Messi admitiu que era mais "fominha" no começo da carreira. Em entrevista ao programa "La Cornisa", da "América TV", o atacante explicou o que mudou em seu jogo com o passar do tempo. "Antigamente, eu pegava a bola e fazia as minhas jogadas. Hoje, tento jogar mais para time e deixar a bola chegar a mim. Tento não ser tão definidor ou egoísta", afirmou o atacante do Barcelona. "Tento ajudar o time em outras posições, de diferentes lugares, mas acho que sigo correndo igual, mas de uma maneira diferente", prosseguiu.

