Messi abre o jogo sobre a chance de deixar o Barcelona algum dia

O craque Lionel Messi disputará a sua quarta Copa do Mundo buscando o primeiro título pela seleção principal da Argentina. No Barcelona, o camisa 10 já conquistou tudo, mas parece que ainda deseja seguir vestindo a camisa do clube por um tempo. Em entrevista à emissora argentina Canal 13, ele abriu o jogo sobre o seu futuro.

Foto: Reprodução/Instagram

“Cada vez tenho mais claro que o Barcelona vai ser a minha única casa na Europa. Sempre disse que tinha vontade de jogar no futebol argentino, mas não sei se será possível. Gostaria de viver isso nem que fosse por seis meses ou alguns jogos, mas não sei. Só jogaria no Newell’s”, disse o craque, que seguiu:

"Ia ao estádio quando tinha 12 ou 13 anos, com o meu velhote e os meus irmãos. Sonhava jogar ali, mas depois, por circunstâncias da vida, fui para outro lugar. Fiquei com a espinha encravada de não ter jogado no Coloso. Gostaria de vivenciar isso, mesmo que por seis meses ou alguns jogos. Nunca se sabe", completou.

Fox sport